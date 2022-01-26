الجزيرة يدعو الجماهير لرفع علم الإمارات في الحدث العالمي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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دعا الجزيرة جماهيره إلى العمل سوياً من أجل رفع علم الإمارات عالياً في بطولة كأس العالم للأندية، المحدد لها في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بأبوظبي، والإقبال على شراء التذاكر التي تم طرحها الأسبوع الماضي إلكترونياً لدعم الفريق معنوياً في المحفل العالمي الذي يجمع 7 من نخبة الأندية تمثل 6 قارات.

ويفتتح «فخر أبوظبي»البطولة بمواجهة «بيري» بطل تاهيتي ممثل قارة أوقيانوسيا الذي وقع عليه الاختيار بعد انسحاب اوكلاند سيتي النيوزلندي، عند الثامنة والنصف مساء 3 فبراير المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد الذي خضع للعديد من التعديلات والتطوير في الفترة الماضية.

ويعول الجزيرة على مساندة جماهيره لتخطي عقبة بيري في المرحلة الأولى والتأهل لمواجهة شقيقه الهلال السعودي في الدور الثاني والمضي قدماً في البطولة وتكرار النجاح الذي حققه في النسخة الأولى التي شارك فيها في ديسمبر 2017 عندما بلغ نصف النهائي وخسر أمام ريال مدريد 1-2 في مباراة تاريخية.

ويواصل الفريق حالياً إعداده بتدريبات منتظمة بقيادة الهولندي مارسيل كايزر وسط روح معنوية عالية، وإصرار كبير على الاستفادة من التدريبات لظهور مشرف في المونديال أمام فرق النخبة القوية.

واكتفى الجهاز الفني ببرنامج تدريبي مفتوح، دون التواجد في معسكر مغلق أو أداء مباريات ودية تحضيرية، بسبب النقص الكبير الذي يعاني منه في صفوفه والمتمثل في نيل خمسة من لاعبيه شرف الدفاع عن شعار المنتخب في مباراتي التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 أمام سوريا غداً وأمام إيران في الأول من فبراير المقبل.

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