«ثعلب العنابي» يعود للوحدة عبر نسخة أبوظبي 2022

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يعود المكسيكي خافيير أغيري مدرب الوحدة السابق إلى الإمارات مجدداً، ولكن هذه المرة للظهور في كأس العالم للأندية التي تقام في العاصمة أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، مع فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف.

ارتباط

ويرتبط أغيري والملقب بـ «الثعلب» بعلاقة وطيدة بالإمارات وبخاصة نادي الوحدة، ويحظى بحب وتقدير جماهير العنابي لما حققه مع الفريق من إنجازات خلال الفترة التي تولى فيها تدريب «أصحاب السعادة» على مدار موسمين بين عامي 2015 و2017.

وخلال تلك الفترة التي قاد فيها المدرب المكسيكي الوحدة نجح في الحصول على بطولتين حين حقق كأس رابطة المحترفين في الموسم الأول له مع العنابي عام 2016، وفي الموسم التالي تمكن من التتويج مع الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثانية في تاريخ النادي وبعد 17 عاماً، وأعاد الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب نحو 7 سنوات منذ الفوز بالدوري موسم 2010-2009.

وسيكون ظهور أغيري في كأس العالم للأندية القادمة في أبوظبي هو الأول للمدرب المكسيكي في مونديال الأندية، بعدما نجح في قيادة الفريق بالتتويج بلقب دوري أبطال الكونكاكاف للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم مواطنه باتشوكا في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وبكل تأكيد سيحظى أغيري بدعم كبير من الوحداوية في ظل العلاقات الطيبة التي تربطه بالنادي، وسيخوض أولى مواجهاته في مونديال الأندية أمام الأهلي المصري الذي يعرفه جيداً.

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