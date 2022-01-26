وديتان للأبيض الأولمبي أمام لبنان

المصدر: (دبي - البيان )

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يستعد منتخبنا الأولمبي لكرة القدم لخوض وديتين أمام منتخب لبنان يومي 28 و30 الجاري في ملعب ذياب عوانة.

واستدعى المدرب الإسباني دينيس سيلفا 22 لاعباً، هم: سلطان عادل، محمد المراشدة، عيسى الهوتي، سهيل المطوع، أحمد الحمادي، فهد بدر، سعيد الكعبي، عبد الله البلوشي، راشد سالم، عبد الله المشتغل، سلطان البلوشي، محمد المدني، عيد النعيمي، عبد العزيز البلوشي، سعيد سليمان، عبد الله العطر، سعود حسن، ناصر الشكيلي، حسين مهدي، يوسف علي، فارس المرزوقي، عبد الرحمن صالح .

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