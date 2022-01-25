الاتحاد الآسيوي: الإمارات المرشح الأقوى لحسم المركز الثالث بتصفيات المونديال

المصدر: البيان الرياضي

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رأى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنه بعيداً عن حسابات التأهل للمركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى من تصفيات القارة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، هناك معركة حامية الوطيس على المركز الثالث المهم للغاية، وأعتبر أن الإمارات الأكثر حظوظاً، باحتلالها الحالي للمركز الثالث برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن لبنان، صاحب المركز الرابع، ونقطتين عن العراق الخامس، و4 نقاط عن سوريا، في مؤخرة الترتيب العام للمجموعة.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن خسارة الإمارات 0-5 من قطر في ربع النهائي كأس العرب خلال ديسمبر الماضي، زاد من تعقيد الأمور لـ"الأبيض" بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، وسيكون الفوز الإماراتي على سوريا يوم الخميس المقبل، الضربة القاضية على "نسور قاسيون" قبل قيام "الأبيض" برحلة إلى إيران،حيث يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله في وضع قوي قبل مباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، إلى أن لبنان بعد بداية واعدة في مشواره خلال التصفيات، ساهمت الخسائر المتأخرة على أرضها أمام إيران والإمارات، في تراجعها نحو المركز الرابع، وأصبحت بحاجة ماسة إلى جمع النقاط من مباراتي الجولتين المقبلتين على أرضها ضد كوريا الجنوبية وجارتها سوريا.

كما تحدث الاتحاد الآسيوي عن المنتخب العراقي، مؤكداً إنه كان من الصعب هزيمة العراق بشكل عام، لكن منتخب "أسود الرافدين" لم يحقق أي فوز بعد في التصفيات حتى الآن، مما تسبب باستقالة المدرب الهولندي ديك أدفوكات، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 0-3، ليحل بدلاً عنه زيليكو بتروفيتش الذي أشرف على الفريق الذي خرج من دور المجموعات في كأس العرب الأخيرة.

وشدد الاتحاد الآسيوي، على أن المنتخب العراقي نظيره إيران يوم الخميس المقبل، في مواجهة مصيرية، ويطمح أيضاً بعد ذلك للظفر بالنقاط في اللقاء أمام لبنان في صيدا بعد خمسة أيام.

وأخيراً، فشلت سوريا في بلوغ ذروة مشوارها في التصفيات 2018، حيث حصد المنتخب نقطتين فقط من 6 مباريات، وعلى الرغم من ذلك، فإن الفوز على الإمارات في دبي سيعيده إلى الواجهة قبل ملاقاة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

وانتقل الاتحاد القاري، للحديث عن الصراع على صدارة المجموعة الأولى، مشيراً في البداية، إلى تصدر المنتخب الإيراني برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية في الوصافة، وأكد أن كلاهما يستطيع الوصول رسمياً الوصول إلى المونديال، إذا ما حققا نتائج إيجابية في الجولتين المقبلتين.

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