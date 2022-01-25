48 ساعة على لقاء الحسم للأبيض مع سوريا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الهولندي فان مارفيك، اللمسات الأخيرة على تشكيلة الأبيض، خلال مران اليوم، الذي سيقام على ملعب نادي الوصل، بعد أن اكتملت صفوف الفريق، بانضمام اللاعب تيغالي للمران الجماعي يوم أمس، استعداداً لمواجهة سوريا الخميس المقبل، على استاد آل مكتوم في نادي النصر، في الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأصبحت الـ 48 ساعة المقبلة مهمة في مسيرة تحضير الفريق للمهمة الحاسمة المقبلة، أمام «نسور قاسيون».

انضمام تيغالي

وتأتي عودة اللاعب تيغالي للمران، بعد أن تماثل للشفاء، لتعزز الشق الهجومي للأبيض، ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه بدنياً وفنياً، خلال اليومين المتبقيين على انطلاقة المباراة، وتحديد مدى مشاركته أساسياً من عدمه، وهناك شبه استقرار على التشكيلة التي ستخوض المباراة في مختلف الصفوف، مع تغيرات طفيفة في التشكيلة، ومراكز بعض اللاعبين، على ضوء متابعة الجهاز الفني للمنافس السوري، من خلال أدائه في المباريات السابقة، وتحضيراته الحالية.

وتقرر إقامة المؤتمر الفني الخاص بالمباراة، صباح الغد، من خلال الاتصال المرئي عن بعد، حيث سيتم اعتماد كافة التجهيزات الفنية الخاصة بالمباراة، وقمصان اللعب، ومن المقرر أن يخوض المنتخب المباراة بقميصه الأبيض المعتاد، وسيرتدي المنتخب السوري قميصه الأحمر، فيما سيتم عقد المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمدربين عصر غد، في قاعة المؤتمرات في نادي النصر.

جاهزية

وأكد المدرب الهولندي فان مارفيك، جاهزية الأبيض لمباراة سوريا، على الرغم من النقص الواضح في صفوف الفريق، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين في معسكر الفريق، جاهزون فنياً وبدنياً، وقادرون على تقيم أداء قوي، وقال: ثقتنا فيهم كبيرة.

وأضاف: خلال الفترة الماضية، كنت مشغولاً ببناء فريق جديد، وإن كان البناء يتم بشكل بطيء، نتيجة التركيز على عديد من الوجوه الجديدة، لكن في بعض الفترات، كنت مضطراً لتسريع استدعاء اللاعبين الصغار والوجوه الجديدة، بسبب ظروف الإصابات والغيابات المختلفة، وهو ما حدث أكثر من مرة للمنتخب، لكن نحن نسعى للتعامل مع كل الظروف بشكل مختلف، ووفق سيناريو خاص لكل مباراة.

وقال: نحن في وضعية أفضل، وكل الظروف المحيطة بالمنتخب ممتازة، ونتدرب في أجواء إيجابية، وطقس جيد للغاية، وأرضية ملعب مميزة، وكل تلك الظروف في صالح المنتخب بالتأكيد، وأنا راضٍ تماماً عن أداء اللاعبين، خصوصاً الوجوه المنضمة للفريق، التي تضيف طاقة جديدة للمجموعة الحالية، وتقدم أداء مميزاً في التدريبات، وهذا هو المهم.

دعم

وأكد علي خصيف كابتن منتخبنا الوطني، جاهزية الأبيض لمباراة سوريا، وقال: المهمة صعبة، ولكن بتكاتف الجميع خلف المنتخب، وكذلك الجمهور، سيكون الأمر أفضل، لأن المنتخب في حاجة إلى مساندة الجميع خلال تلك الفترة المهمة، ولا شك أن الحضور الجماهيري سيسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين، ما يدفعهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال: إن الجميع متمسك بأمل التأهل عن المجموعة الأولى، وسنقاتل خلال المباريات المقبلة، من أجل تحقيق هذا الطموح، وخلال التدريبات الماضية، نلاحظ دعم اللاعبين من أصحاب الخبرة لزملائهم الجدد، وتلك الروح الطيبة، تزيد من تفاؤلنا خلال الفترة المقبلة.

واختتم علي خصيف بقوله: لكل مباراة ظروفها، وعلينا عدم ربط نتيجة مباراتنا مع سوريا في كأس العرب، مع المباراة المقبلة، ولكن نؤكد لجمهورنا أننا سنقدم أقصى جهد، من أجل تحقيق طموحات جماهيرنا.

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