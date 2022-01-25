3 مباريات تُجهّز بالميراس لـ «مونديال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بعد أيامٍ قليلة من حصوله على المركز الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، الصادر لعام 2021 أول مرة في التاريخ، افتتح بالميراس مشواره في النسخة الجديدة من الدوري البرازيلي «باوليستا 2022»، بفوز سهل على فريق نوفوريزوتينو بهدفين من دون رد، سجلهما في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول ثم الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وحملت الأهداف توقيع زي رافاييل ودودو بالتسجيل في حين صنعهما روني بجانب رافاييل فيجا صاحب الهدف الأول لـ«الأخضر» في نهائي كوبا ليبرتادورس الأخير.

حسم

وخاض بطل أمريكا الجنوبية مباراته الافتتاحية أمام فريق تأهل حديثاً من دوري الدرجة الثانية البرازيلي، بقوته الضاربة وتشكيله الأساسي الكامل الذي لعب به النهائي القاري، إذ يرغب «بطل القرن اللاتيني» في حسم أموره مُبكراً في البطولة المحلية قبل التوجه إلى أبوظبي لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية.

وأشارت الصحف البرازيلية إلى أن «الأخضر» رُبما يحرص على خوض باقي مبارياته في البطولة المحلية بقوامه الأساسي استعداداً للمونديال الإماراتي، وخاصة أن الفريق لم يلعب مباريات رسمية منذ مطلع ديسمبر الماضي، ومن المعروف أن بالميراس سيخوض 3 مباريات في بطولة «باوليستا» قبل التوجه إلى العاصمة أبوظبي.

خطة

أعلنت «قنوات أبوظبي الرياضية» التابعة لأبوظبي للإعلام، عن خطتها البرامجية المواكبة لبث مباريات كأس العالم للأندية 2021 التي تستضيفها أبوظبي، والتي حصلت على حقوق بثها حصرياً في كل من الإمارات ومصر والكويت.

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