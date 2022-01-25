23 هدفاً بالجولة الثالثة لدوري السيدات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أسفرت مباريات الجولة الثالثة لدوري كرة القدم للسيدات عن تسجيل اللاعبات 23 هدفاً في 4 مباريات، وأسفرت النتائج عن فوز أبوظبي الرياضي على العين 4 - 1، وأونكس على أكاديمية جو برو سبورتس 7 - 0، وأكاديمية أيه أف سي على بي أس أم 5 - 1 وولفهاوندز على لا ليغا أتش بي سي 3 - 2.

ويتصدر أبوظبي الرياضي الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه أونكس بالرصيد نفسه، بفارق الأهداف ثانياً، ثم العين وأكاديمية أيه أف سي ولاليغا أتش بي سي وأكاديمية جو برو وولفهاوندز برصيد 3 نقاط، وأخيراً بي أس أمبدون نقاط في المركز الثامن.

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