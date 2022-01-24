تواصل فعاليات بطولة الشارقة الرياضية العمالية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تواصلت منافسات بطولة الشارقة الرياضية العمالية الخامسة، والتي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، بنجاح كبير وبمشاركة 1.400 لاعب موزعين على 97 فريقاً للمؤسسات الحكومية والخاصة، وتتنافس في مسابقات كرة القدم والسلة، والطائرة، والكريكيت والهوكي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتمدة بشأن مكافحة فيروس كورونا، وبهدف تقوية الروابط والعلاقات بين مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والتنافس في إطار قواعد التنافس الشريف.

وشهد الأسبوع الثالث للبطولة، إقامة 16 مباراة في 4 ألعاب، بواقع 8 مباريات في كرة القدم، ومباراتين في كل من كرة السلة والطائرة، و4 مباريات في الكريكيت، في حين، كان أسبوع راحة للهوكي من المنافسات، والتي حضرها سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأشاد بمستوى البطولة وما أظهره اللاعبون من مهارات عالية، وأكد أن البطولة تعد فرصة لاكتشاف اللاعبين المميزين، وتشجع هيئة تطوير معايير العمل، لإمكانية ضم المؤهلين منهم إلى فرق الأندية، كما أشاد بالروح الرياضية التي يتحلى بها جميع اللاعبين المشاركين في المسابقات، وبالتزامهم باشتراطات الوقاية والسلامة والتباعد المعتمدة في الألعاب الرياضية على مستوى الدولة.

وأسفرت مباريات بطولة كرة القدم للمجموعة الأولى، عن فوز فاست على فينيكس اف سي بنتيجة 11-1، والطاهر على أبيركو 3-0، وفي المجموعة الثانية، فاز الريس على ناشينال بينت 3-0، وجلفار على الحجل 4-2، وفي المجموعة الثالثة، فاز فريق جوازات الشارقة على فريق شرطة الشارقة 2-0، وتعادل فريق دائرة الخدمات الاجتماعية مع ار بي ام 3-3، وفي المجموعة الرابعة، فاز باستا زون على فريق جمعية الشارقة التعاونية 4-3، واف سي تشالينجر عجمان على كاريا تريدينج 2-0.

وأسفرت منافسات كرة السلة، عن فوز المجاز بويز على افينجرز، ثم فاز اريكينا على المجاز بويز، وفي الكرة الطائرة، فاز زاك اليكترونيكس على فريق شرطة الشارقة، وبومبت فوليبال أكاديمي على ماريا تريدينج، وفي الكريكيت، فاز سعود تريدينج على سوبر 98 دبي، وبلدية دبا الحصن على دي تي بي اس الشارقة، وسبيشال 95 الشارقة على فريق مدينة الخدمات الإنسانية، وسوبر 98 دبي على دبا الحصن.

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