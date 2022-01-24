الوجوه الجديدة وصغار السن ميزة العروبة وخورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى العروبة مشاركته في كأس رابطة المحترفين، بالمركز الحادي عشر، برصيد 6 نقاط، فيما تراجع خورفكان للمركز الرابع عشر «الأخير»، برصيد 4 نقاط، وكانت مباراة الفريقين الختامية في البطولة، انتهت على وقع التعادل 2 - 2، وأهم ما يميز اللقاء، هو الوجوه الجديدة، واللاعبين صغار السن، ودفع فتحي العبيدي مدرب العروبة، بعدد من اللاعبين لأول مرة، أبرزهم اللاعب المقيم رونالد استيفن، الذي شارك في الشوط الثاني، وأحرز هدف التعادل الثاني لفريقه، فيما شارك بالمباراة، الثنائي محمد حسن وعلي حسن من فريق الرديف، وفي المقابل، فإن عبد المجيد النمر مدرب خورفكان، أشرك أحمد عادل حارس الرديف، في أول ظهور مع الفريق الأول.

وتحول الفريقان للاستعداد لمباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، والتي تنطلق 4 فبراير المقبل، حيث يواجه خورفكان فريق العين المتصدر في استاد هزاع بن زايد، في الجولة 14، ويصطدم العروبة بالوحدة الوصيف، بملعب آل نهيان، وأكد العبيدي أنه دفع بعدد من اللاعبين صغار السن، ولم يخيبوا الظن، وأشار النمر إلى أنه دفع بمجموعة من اللاعبين البدلاء، بسبب الغيابات، مؤكداً أن مواجهة العروبة، تعتبر محطة مهمة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز