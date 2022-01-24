الأبيض الإماراتي يكثف تحضيراته لمواجهة سوريا في التصفيات الآسيوية

المصدر: البيان

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كثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة شقيقه المنتخب السوري، التي تقام يوم الخميس المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 قطر لحساب المجموعة الأولى .

وتواصلت التدريبات تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مافيك، وبمشاركة جميع اللاعبين الموجودين بالمعسكر، حيث شهدت التدريبات حماساً واضحاً من عناصر الأبيض الذين يحرصون على تطبيق تعليمات الجهاز الفني، للوصول إلى الجاهيزة المطلوبة قبل المباراة المهمة.

وانضم إلى التدريبات اللاعب سبستيان تيجالي بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، وشارك اللاعب في مران اليوم وظهر بلياقة بدنية جيدة، مؤكداً حرصه على اللحاق ببقية زملائه، واعداً ببذل كل الجهد الممكن ليكون رهن إشارة الجهاز الفني في المباراة.

ويجد المنتخب الوطني دعماً كبيراً من اتحاد الكرة وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية، حيث يحرص الجميع على توفير أسباب النجاح، إضافة إلى متابعة التدريبات، ومساندة اللاعبين وحثهم على تقديم كل ما يملكون من أجل رفع راية كرة القدم الإماراتية.

علي سالمين: تحضيراتنا تمضي بصورة طيبة وسنقدم أفضل ما لدينا



أكد علي سالمين لاعب منتخبنا الوطني الأول، حرصهم على تقديم كل ما يملكون في المباراة المقبلة أمام المنتخب السوري، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين يدركون أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ حظوظ المنتخب في المنافسة على واحدة من بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

ولفت سالمين إلى أن التحضيرات للمباراة تسير بصورة جيدة، وأن التدريبات تواصلت خلال الأيام الماضية تحت اشراف الجهاز الفني، مبيناً أن كل لاعب يسعى للحصول على فرصة المشاركة أساسياً في المباراة، مضيفاً أن الجميع يتوقون لخدمة المنتخب، ويجتهدون لإسعاد جماهير الكرة الإماراتية.

واعتبر سالمين أن المواجهة المقبلة تمثل أهمية كبيرة في مشوار المنتخب في التصفيات، وقال: "إن المباراة مهمة بلا شك، وهي واحدة من المواجهات التي نعلم أنها لن تكون سهلة، لأن المنافس أيضاً يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية، علينا أن نكون في أفضل حالاتنا لنحقق الهدف المنشود من هذا اللقاء".

وأضاف: "نحتاج لمزيد من التركيز، واللعب بقوة طوال التسعين دقيقة، حتى نخرج بالنتيجة التي نريدها، أتمنى أن أوفق مع زملائي في تحقيق نتيجة إيجابية تبقي آمالنا في التأهل قائمة".

وليد عباس: ندرك أهمية المباراة وسنبذل كل ما في وسعنا لإسعاد جمهورنا

قال وليد عباس لاعب منتخبنا الوطني ، إن مباراة الأبيض المقبلة أمام سوريا، تعد من المواجهات المهمة، خاصة مع دخول المنافسة مرحلة متقدمة تسعى خلالها جميع المنتخبات لحصد مزيد من النقاط لتعزيز حظوظها في التأهل.

وشدد وليد عباس على ضرورة التعامل مع كل المنتخبات بنفس الدرجة من الاهتمام، محذراً من الاستهانة بالمنافس مهما كان وضعه في المجموعة، مشيراً إلى أن المنتخب السوري قدم مستويات متميزة في المباريات السابقة و أن وجوده في المركز الأخير من المجموعة لا يعني أنه سيكون صيداً سهلاً.

وقال: "علينا بذل كل الجهد الممكن لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب السوري، لا مجال للتراخي أو التهاون، نعلم ما هو المطلوب منا تحقيقه، وسنسعى للوصول إلى هدفنا مهما كلفنا الأمر من جهد وعرق وتعب خلال زمن المباراة".

وأضاف: "جماهيرنا الوفية ظلت تساندنا طوال الفترة السابقة، ولم يتغيبوا في كل الظروف، نحن مدينون لهم بالكثير، واثقون أنهم لن يتأخروا عن تقديم الدعم اللازم، وسيأتون للملعب لتشجيعنا، من جانبنا سنبذل كل ما نملك لإسعادهم وآمل أن نوفق في ذلك".

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