نشاط لافت لأندية المحترفين الإماراتية قبل أسبوع من غلق القيد الشتوي

المصدر: وام

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تواصل أندية الإمارات سباقها من أجل حسم خياراتها الفنية قبل غلق باب القيد الشتوي لاتحاد الإمارات لكرة القدم، في الأول من فبراير المقبل، والذي انطلق يوم 5 من يناير الجاري، حيث يتبقى من الآن اسبوع واحد على انهاء فترة القيد، للاعبين المحليين والأجانب.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الانتقالات والاعارات والتعاقدات بين أندية دوري أدنوك للمحترفين ترصدها "وكالة أنباء الإمارات" /وام/ في التقرير التالي: كان الأبرز نادي الوحدة الذي أعلن تعاقده مع الدولي البرتغالي أدريان سيلفا لمدة موسمين ..فيما أعلن نادي العين متصدر المسابقة تعاقده مع الكولومبي دانيلوأربوليدا بدلا من التونسي ياسين مرياح والذي انتهى موسمه مع الفريق بعد الإصابة بالرباط الصليبي، كما أعلن أيضا عن تمديد عقد لاعبه البرازيلي المقيم جوناتاس دي سانتوس وذلك حتى عام 2025.

واستطاع نادي شباب الأهلي أن يضم كلا من النرويجي توماس أولسن، فيما قام أيضا بإعادة قيد اللاعب الأرجنتيني كارتابيا بدلا من البرازيلي إدواردو الذي رحل إلى الدوري السعودي.

وأعلن نادي الجزيرة تجديد عقد لاعبه محمد العطاس حتى عام 2027، بعد النجاح الذي حققه اللاعب مع الفريق، كما ضم أيضا أحمد العطاس في صفقة انتقال حر، بعد انهاء تعاقده بالتراضي مع نادي الشارقة، وقبلها ضم محمد جمال قادما من نادي العين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان نادي الظفرة من أكثر الأندية نشاطا خلال الأيام الماضية حيث استطاع أن يضم الثلاثي البرازيلي لوكاس كانيدو قادماً من نادي بونتي بريتا، وجيليرمي أوغستو قادما من نادي الفيصلي السعودي وجواو ماركوس ليما معارا من نادي الوحدة حتى نهاية الموسم، وكذلك المهاجم وليد عمبر قادما من نادي اتحاد كلباء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم أيضا، فيما أعلن الأخير التعاقد مع الكولومبي جرسيس مورينو.

وأعلن نادي الوصل تعاقده مع المهاجم البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف، فيما ضم المدافع الصربي اليكسندر فاسيليا فيج قادما من نادي ميتالاك الصربي لمدة 3 مواسم وقد تم قيده في فئة المقيمين.

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