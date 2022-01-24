العربي يشكو التحكيم ويحتج لدى اتحاد الكرةً

المصدر: البيان الرياضي

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وجّه النادي العربي رسالة رسمية إلى لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، احتجاجاً على طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول أمام نادي الذيد في الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد أن ألغى الحكم المساعد هدفاً صحيحاً سجله المهاجم البرازيلي أليكس في الدقيقة 95 من زمن المباراة، بداعي التسلل .

وقدمت إدارة العربي رسالة رسمية إلى لجنة الحكام تبدي فيها احتجاجها على التحكيم الذي حرم الفريق من تحقيق الفوز بإلغاء الهدف في الدقيقة 95 من عمر اللقاء، بالإضافة الى عدم احتساب ضربة جزاء للعربي في الدقيقة 64 من المباراة، وعدم إضافة وقت بدل بدل الضائع من المباراة حيث قام الحكم باحتساب 5 دقائق كوقت بدل ضائع ولكن شهدت المباراة توقفات عديدة في الوقت بدل الضائع بحجة ادعاء الإصابة من لاعبي الفريق المنافس .

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