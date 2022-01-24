استطلاع «البيان» : 59 % يتوقعون تفوق الجزيرة وشباب الأهلي آسيوياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تستعد الأندية الإماراتية الجزيرة وشباب الأهلي وبني ياس والشارقة، لبدء مشوارها في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، بعدما أجريت قرعة البطولة الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن تنافس الجزيرة في المجموعة الثانية، إلى جانب أندية الشباب السعودي، مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي.

في حين يتنافس شباب الأهلي، في المجموعة الثالثة، إلى جانب فولاد خوزستان الإيراني، آهال التركماني والغرافة القطري، بينما سيكون على الشارقة اجتياز الزوراء العراقي، وبني ياس عبور ناساف كارشي الأوزبكي، في مباريات الدور التمهيدي المقررة يوم 15 مارس المقبل، للوصول إلى دور المجموعات للبطولة الآسيوية، إذ ينضم الفائز من لقاء الشارقة والزوراء، إلى المجموعة الأولى، والفائز من بني ياس وناساف، إلى المجموعة الخامسة.

توقعات

ومنذ الإعلان عن نتائج القرعة، وجماهير الكرة الإماراتية تتساءل، هل يستطيع الجزيرة وشباب الأهلي اجتياز دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022؟، وجاءت توقعات الجماهير عبر استطلاع «البيان الرياضي»، لصالح الناديين، بتصويت إجمالي المشاركين في الاستطلاع بـ 48% ب تخطي الفريقين لدور المجموعات، مقابل 52%، رأوا صعوبة تحقيق ذلك، كما توقع 70% من المشاركين في التصويت عبر حساب «البيان الرياضي» على «تويتر»، تخطي الفريقين لدور المجموعات، مقابل 30%، رأوا العكس، وجاءت التوقعات في المتوسط بـ 59% على الإجابة بـ«نعم»، مقابل 41% على الإجابة بـ «لا».

فرصة

من جانبه، رأى فهد عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني في مونديال 1990، أن فرصة الفريقين كبيرة في تخطي دور المجموعات، وإن كانت فرصة الجزيرة أقوى، مع الشباب الذي يعد أقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة الثانية، وأوضح أن الأندية السعودية تفقد الكثير من قوتها في البطولة الآسيوية، مع تقليص لاعبيها الأجانب إلى أربعة فقط، وهو ما يعطي الجزيرة الأفضلية لاعتماده في المواسم الأخيرة على اللاعب المواطن أكثر من الأجنبي، وأعرب عن اعتقاده بأن الفريقين الهندي والعراقي، لن يكون تحقيق نتائج إيجابية أمامهما صعباً، خاصة وأن تصفيات المجموعات ستقام بنظام التجمع، وهو ما يمنح ميزة الأرض لفريق واحد من الفرق الأربعة.

دعم

وأضاف: مجموعة شباب الأهلي، الأصعب بتنافسه مع أندية جماهيرية، ومعروفة بقوتها، وأعرب عن اعتقاده بتساوي فرص الفرق الأربعة بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية للأدوار التالية، وأوضح أنه لا تزال هناك فترة جيدة قبل إقامة دور المجموعات، وهو ما يساعد شباب الأهلي على التجهيز بشكل جيد للبطولة الآسيوية، خاصة وأن البطولة هذه المرة ممتدة حتى عام 2023، وهو ما يمنح جميع الفرق الفرصة لتدعيم صفوفها باللاعبين إذا تخطت دور المجموعات، وتمنى فهد تأهل الشارقة وبني ياس، إلى دور المجموعات أيضاً، مؤكداً أن فرص الفريقين كبيرة، في ظل استضافتهما لمباراتيهما في الدور التمهيدي للبطولة.

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