10 وجوه شابة مكسب كلباء والوصل

المصدر: كلباء – محمد فضل

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كشفت مواجهة كلباء والوصل باستاد كلباء، ضمن مباريات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين، والتي انتهت بفوز «النمور» بهدف عن وجوه شابة جديدة، دفع بها مدربا الفريقين، من أجل الوقوف على مستواهم، واعتمد خورخي داسيلفا مدرب «النمور» خلال تشكيلته على 6 من العناصر الشابة بداية من الحارس عيسى أحمد، الذي قدم مباراة كبيرة، ووقف صداً منيعاً لتسديدات لاعبي الوصل في الخط الأمامي، واللاعب المقيم زكريا محمد وقدم أداء لافتاً، ووليد راشد، الذي برهن على أن مستقبله مشرق إلى جانب زملائه عبد العزيز محمد وياسر حسن ومحمد يوسف، وأعاد الشباب كلباء إلى نغمة الانتصارات من جديد، بعد عدة هزائم في مختلف البطولات.

وفي المقابل منح البرازيلي هولمان مدرب الوصل الفرصة لأربعة لاعبين جدد هم، يوسف المهيري وعبد الله خميس وغانم أحمد وناتان فيلبي، ولم يخيبوا الظن، وقدموا أداء جيداً رغم الخسارة.

أصغر حكم

وظهر في المباراة الحكم الشاب عامر عبد الله حسن، أصغر حكم إماراتي في الساحة «23 عاماً»، كمساعد ثان برفقة خليفة الشامسي حكم الساحة، وخميس فيروز المساعد الأول، وبدر بوجمهور حكماً رابعاً.

وعبر خورخي داسيلفا عن سعادته بالفوز على فريق بقامة الوصل، لافتاً إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة بعد الدفع بعدد من الوجوه الشابة، التي كان أداؤها لافتاً للأنظار، وخاض اللاعبون اللقاء بروح عالية، وأشار إلى أن الفوز بعد هزائم سيمنحهم جرعة ثقة، وقال هولمان مدرب الوصل: «غير راض عن النتيجة، ولكن اللقاء فرصة لتقييم أداء بعض اللاعبين وتجربة بعض التكتيكات».

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