63 حكماً بدورة «VAR» في اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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افتتح سالم الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، اليوم، المعسكر الشتوي لحكام كرة القدم، ودورة «فيفا» التقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الدولي، ويستمر حتى 26 يناير الجاري، بمشاركة 63 حكماً لكرة القدم، من ضمنهم ثلاثة حكام من البحرين وإيران، ويلقي المحاضرات محاضرو الاتحاد الدولي المشرفون على محاور الدورة التدريبية، وهم: ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في «فيفا»، وأوسكار رويز، وخورخي لاريوندا، ومايك فان دير روست مسؤولو تقنية الفيديو في الاتحاد الدولي، وحضر الافتتاح محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام، ولي بروبرت مدير إدارة الحكام، وريتشارد ميلين المدير الفني للحكام، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمحاضرين والمُقيّمين، وعبد الواحد خاطر من إدارة الحكام، وتضمنت الفترة الصباحية التدريب على أجهزة تقنية الفيديو من خلال مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة، واشتملت الفترة المسائية على محاضرات نظرية.

وأكد سالم الشامسي، فخره بأداء حكام كرة القدم خلال مسابقات المحترفين، وقال: لمسنا تطوراً يؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح من خلال عملية تطوير منظومة التحكيم الإماراتية، وقمنا باستقطاب نخبة محاضري الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم لتنفيذ خطط التطوير، فضلاً عن عناصرنا المحلية التي تمتلك خبرات واسعة في مجال التحكيم.

وأضاف: نضع ثقتنا الكاملة في الحكم الإماراتي الذي يُقدم أداءً مميزاً، ونسعى معاً ودائماً للأفضل، ونحن محظوظون بالدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لكافة الأنشطة وورش العمل والدورات التطويرية للجنة الحكام، والتي ستؤتي نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الشامسي بالتعاون والتنسيق الكبيرين بين الاتحادين الإماراتي والدولي في كافة الأمور التي تسهم في تعزيز خبرات حكام كرة القدم في الدولة، وقال: نأمل أن يحقق حكامنا مزيداً من النجاحات في الفترة المقبل، والتي تُمهد الطريق لوصول حكام كرة القدم الشباب لمستويات تؤهلهم لحمل الشارة الدولية.

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