بني ياس يفرض التعادل على الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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فرض بني ياس التعادل على مضيفه الشارقة بنتيجة 2-2، ضمن مباريات مرحلة ترتيب المراكز في كأس رابطة المحترفين، وجاء التعادل برغم تقدم الشارقة بهدفي سالم صالح وكمارا حتى منتصف الشوط الثاني، ثم نجح خالد الهاشمي في تسجيل هدفين على التوالي.

جاء الشوط الأول هادئاً في بدايته وسرعان ما ظهر التفوق لفريق الشارقة في قيادة الهجمات على دفاع بني ياس وتهيأت أول فرصة للشارقة عن طريق عثمان كمارا ولكن القائم حرمه من تسجيل هدف، ونجح سالم صالح في تسجيل هدف السبق قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول بلعبة رأسية من عكسية علي الظنحاني داخل الصندوق، انتهى عليه الشوط.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه بتفوق للشارقة في الناحية الهجومية ونجح عثمان كمارا في افتتاح أول أهدافه مع الشارقة في الدقيقة 56، واختلف بني ياس بعد هذا الهدف حيث ظهر بمستوى أفضل وبدأ في مجاراة الشارقة في تبادل الهجمات حتى نجح خالد الهاشمي في تقليص الفارق في الدقيقة 67، وواصل بني ياس تفوق في الدقائق الأخيرة حتى حصل على ركلة جزاء ارتكبها عبد الله غانم مع فيكتور، ونفذها بنجاح خالد الهاشمي في مرمى درويش محمد.

ودفع مدربا الفريقين بعدد من البدلاء في التشكيلة الأساسية وفي تبديلات الشوط الثاني، في اطار التحضيرات للمشوار المقبل في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين

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