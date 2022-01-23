الوحدة يخسر ودياً من منتخب أوزباكستان بهدف الثواني الأخيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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خسر الوحدة من منتخب أوزباكستان بهدف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بملعب أكاديمية الوحدة لكرة القدم بالشهامة ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق عزيز بك أمانوف، إذ كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي قبل أن يخطف المنتخب الأوزبكي هدف الفوز في الوقت القاتل.

وحرص الفرنسي غريغوري مدرب الوحدة على منح أغلب عناصر الفريق فرصة المشاركة لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية.

ويستعد الوحدة للنصف الثاني من الموسم عقب نهاية فترة التوقف، حيث يواجه العروبة يوم 4 فبراير المقبل في الجولة الـ 14 من دوري أدنوك للمحترفين.

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