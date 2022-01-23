الصفقات الجديدة تمنح الظفرة الفوز على الإمارات في دور الترضية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حقق الظفرة فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب ضيفه الإمارات، اليوم الأحد، على استاد حمدان بن زايد في ختام دور الترضية لتحديد المراكز من الـ 9 إلى الـ 14 بكأس رابطة المحترفين.

وحصد الظفرة فوزه الثاني في دور الترضية بفضل الصفقات الجديدة بعد أن تقدم البرازيلي جواو ماركوس ليما المعار من الوحدة للظفرة حتى نهاية الموسم بالهدف الأول مبكراً في الدقيقة 3.

وتعادل فليمون أولاوين للإمارات في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني أضاف الوافد الجديد الغاني ليونارد أوفور الذي ضمه الظفرة في فئة المقيمين خلال الميركاتو الشتوي الهدف الثاني في الدقيقة 50، ولكن الإمارات نجح في إدراك التعادل مرة ثانية عن طريق يعقوب يوسف في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وتمكن هداف فارس الظفرة السنغالي ماكيتي ديوب من إحراز هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء مشاركة أكثر من لاعب من العناصر الجديدة التي ضمها الظفرة في الانتقالات الشتوية مثل جواو ماركوس وأوفور والبرازيلي غيليرمي أوغوستو القادم من الفيصلي السعودي، ولوكاس كانديدو الذي لعب ثاني مبارياته مع الفريق منذ انضمامه قبل أسبوعين.

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