خورفكان والعروبة يرفضان الفوز ويتعادلان بهدفين

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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خيم التعادل الإيجابي بهدفين على نتيجة مباراة الديربي بين خورفكان وجاره العروبة ضمن مواجهات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر لمسابقة كأس الرابطة ليحافظ العروبة على مركزه ال11 بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط فيما تراجع خورفكان للمركز الرابع عشر والأخير برصيد 4 نقاط ، احرز ثنائية نسور الخور كل من كيكوي جيسوس وجونينهو في الدقيقتين 8 ،66 ، وللعروبة احمد موسى ، والبديل رونالد فالنسيا في الدقيقتين 19 ، 85 .

واكرم خورفكان وفادة ضيفه بهدف مبكر احرزه البرازيلي كيكوي جيسوس المعار من النصر في الدقيقة الثامنة بعد ان استقبل اللاعب تمريرة رائعة من زميله فلاح وليد ويقوم بتحويلها بلمسة سحرية اعلى حارس العروبة احمد الحوسني . ولم تستمر فرحة نسور الخور طويلاً بعد أن أعاد احمد موسى لاعب الفجيرة المباراة الى نقطة التعادل بتسديدة يسارية انفجرت في مرمى حارس خورفكان احمد عادل في الدقيقة 19 .

وحاول خورفكان العودة للتقدم من جديد عبر لعبة استعراضية عن طريقة البرازيلي باولينيو ، وفرصة اخرة لكيكوي لم يكتب لها النجاح في الدقيقة 30 ، وفي المقابل اعتمد الضيوف على المرتدات وعلى تسديدات البحريني علي مدن الذي كاد ان يصيب المرمى قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة قوية مرت مع محاذاة عارضة مرمى خورفكان لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل الإيجابي بهدف بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني عاد أصحاب الأرض للتقدم من جديد عبر الكرة الثابتة التي انبرى لها البرازيلي جونينهو محرزاً هدف فريقه الثاني في مرمى العروبة من كرة ثابتة لم يراها حارس العروبة الا وهى داخل الشباك في الدقيقة 66 . وادرك البديل رونالد فالنسيا التعادل للاخضر العرباوي في الدقيقة 85 مستفيداً من تمريرة احمد موسى المحسنة لينتهي اللقاء على وقع التعادل بهدفين .

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