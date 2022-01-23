الظفرة والإمارات.. تجربة قوية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، رأس الخيمة- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف الظفرة، فريق الإمارات، في الخامسة والربع مساء اليوم باستاد حمدان بن زايد في تجربة قوية بآخر مباريات دور الترضية لتحديد المراكز من الـ 9 وحتى الـ 14 بكأس رابطة المحترفين. وحقق الظفرة في هذا الدور فوزاً وحيداً على بني ياس وخسر من الشارقة والعروبة وخورفكان.

وأوضح البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب الظفرة، أن الجهاز الفني أعد اللاعبين جيداً خلال فترة التوقف خاصة وأن إدارة النادي دعمت الفريق ببعض الأسماء الجديدة، مشيراً إلى أهمية فترة الإعداد الأخيرة في خلق ترابط بين عناصر الفريق القدامى والجدد، موضحاً إنه يسعى خلال مباراة اليوم إلى إيجاد مزيد من التفاهم بين العناصر القديمة والجديدة، لافتاً إلى أن فترة التوقف أفادت الفريق في تعافي بعض العناصر، موضحاً أنه سيجري تقييماً كاملاً في نهاية التوقف لجميع اللاعبين. مؤكداً أن التعاقدات الجديدة جيدة كونها مع لاعبين مميزين وتواجدهم سيحقق الإضافة للفريق بعد عودة منافسات الدوري.

فرصة

من جهته، يدخل فريق الإمارات «الصقور» المباراة معتمداً على الفريق الرديف، بعد أن رأى الجهاز الفني إتاحة الفرصة للعناصر الشابة بهدف الاستفادة من التجربة واكتساب الخبرة في مواجهة قوية، وتركيز الفريق الأول على الإعداد للنصف الثاني من الدوري.

وأكد أيمن الرمادي أن الصقور يمتلك لاعبين صغار السن يمتازون بالموهبة وانهم في حاجة إلى الإحتكاك القوي وأضاف: بالتأكيد مثل هذه المباريات تحقق درجة عالية من الفائدة الفنية للاعبين الشباب، لأنهم يحتاجون إلى مواجهات تنافسية تضيف لهم الكثير من الخبرة التي يمكن أن تساعدهم في مشوارهم الكروي، وفي ذات الوقت تفيد نادي الإمارات باعتبار أن اللاعب الذي سيثبت وجوده ويواصل اجتهاده يمكن أن يحظى بفرصة كافية مع الفريق الأول الذي يجب أن يكون هدفاً لكل لاعب وصولاً إلى القمة وارتداء شعار المنتخب الوطني.

وأوضح الرمادي، أن ثقته كبيرة في الشباب لتقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، كما أن أكثر ما يهمه في اللقاء الاحتكاك القوي وليس تحقيق الفوز خاصة أن المباراة لتحديد المراكز فقط والأخيرة في مشوار المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز