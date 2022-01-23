الشارقة وبني ياس.. مواجهة تحسين المراكز

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

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يشهد استاد الشارقة في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، مواجهة تحسين المراكز في كأس رابطة المحترفين بين الشارقة وضيفه بني ياس، وتبدو المباراة مهمة لمدربي الفريقين من واقع التحضير للدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين والذي يبدأ فيه الشارقة مشواره 4 فبراير المقبل أمام اتحاد كلباء وفي اليوم التالي يستهل فيه بني ياس مشواره بمواجهة الوصل.

وركز مدرب الشارقة كوزمين على رفع جاهزية جميع اللاعبين، وستكون مباراة بني ياس جزءًا من هذه التحضيرات، مؤكداً أن الخروج من المنافسة على لقب كأس الرابطة لا يعني أن المباريات الحالية ستكون بعيدة عن الجدية. وأضاف: بغض النظر عن حسابات هذه البطولة وفقدان الفريق حظوظه في المنافسة على لقبها إلا أنه من الضروري أن ندخل المواجهة بجدية تامة ونتعامل معها باحترام كبير لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وواصل كوزمين: المواجهة فرصة جيدة للوقوف على جاهزية اللاعبين ومعالجة الأخطاء، حيث تنتظرنا في الفترة المقبلة برمجة مضغوطة للمباريات المهمة التي تتطلب أن يكون الجميع في قمة مستواه لتقديم المردود المطلوب.

بدوره، قال لاعب الشارقة سالم صالح إن فريقه يسعى للمحافظة على النتائج الإيجابية التي حققها مؤخراً، ورغم أن نتيجة مباراة بني ياس لا تعني شيئاً إلا أن التحضيرات لها لا تختلف عن أي مباراة أخرى، واعتبر صالح المباراة مهمة وخاصة للاعبين البدلاء للمشاركة والدخول في أجواء المباريات.

فوز

من جهته، يسعى الجهاز الفني لفريق بني ياس للوقوف على مستوى أداء اللاعبين عندما يحل ضيفاً على الشارقة في دور الترضية، وحقق السماوي خلال هذا الدور فوزاً على خورفكان وتعادل مع العروبة وخسر من الإمارات والظفرة.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن مباراة الشارقة فرصة خلال فترة التوقف الحالية للوقوف على أداء اللاعبين وإعطائهم المزيد من الدقائق استعداداً للمرحلة المقبلة من الموسم. وأضاف: الدوري سيتوقف مجدداً لفترة طويلة سنعمل خلالها على تحسين وتطوير المستوى، مشيراً إلى أن المباراة مهمة وجيدة خاصة وأن الشارقة يقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة.

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