العروبة وخورفكان.. «ديربي» هادئ

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يسعى العروبة وضيفه خورفكان إلى تحقيق فوز معنوي عبر مسابقة كأس المحترفين، ويلتقي الفريقان اليوم عند الساعة الخامسة وخمس دقائق خلال مباريات تحديد المراكز من التاسع وحتى الرابع عشر في ديربي «هادئ»، ويأتي العروبة صاحب الأرض في المركز الـ 11 برصيد خمس نقاط في الوقت الذي يحتل فيه خورفكان المركز الثالث عشر بثلاث نقاط، وكان العروبة قد فاز في الجولة الماضية من المسابقة على الظفرة بثلاثية نظيفة فيما خسر خورفكان أمام بني ياس.

وتبدو المباراة فرصة مواتية للأجهزة الفنية لإقحام اللاعبين البدلاء وأولئك الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة خلال مباريات الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

يدخل العروبة المباراة بعد مفاجأة كبيرة تمثلت في الإعلان عن إنهاء عقد النيجيري ايدو كينغسلي - الذي أحرز هدفين في مرمى الظفرة في المباراة السابقة - بالتراضي.

وفيما يتعلق بخورفكان فالفريق لا يزال يبحث عن عدد من اللاعبين لتدعيم الصفوف في ظل عدم الرضا على أداء بعض اللاعبين، خصوصاً على مستوى الأجانب.

تحضير واستعداد

وقال فتحي العبيدي مدرب العروبة: مباراة اليوم تعتبر تحضيرية للمباريات المقبلة، والتي تعتبر في غاية الأهمية في إياب الدوري، مشيراً إلى أن الفرصة ستكون متاحة للاعبين الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في الدوري، وتابع: نعرف خورفكان جيداً ونسعى إلى تحقيق فوز معنوي.

محطة مهمة

من جانبه وصف عبد المجيد النمر مدرب خورفكان مباراة العروبة بالمهمة لنسور الخور ومحطة من محطات الإعداد لمباريات الدوري، لافتاً إلى أن الجهاز الفني يستهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في المباريات السابقة، ونسعى للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتصحيح أخطاء المباريات السابقة، وأضاف لاعبو الفريق رفعوا شعار الفوز.

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