«الأبيض».. لمسات أخيرة على تشكيلة سوريا

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يواصل الأبيض على ملعب الوصل في زعبيل، استعداداً لمواجهة سوريا الخميس المقبل على استاد آل مكتوم في نادي النصر في الجولة السابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ويحرص المدرب الهولندي فان مارفيك على توفير الانسجام بين اللاعبين والتدريب على خطة اللعب التي سيخوضها الفريق، والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء وقد اقترب المدرب من الاستقرار على التشكيلة بنسبة كبيرة، حيث يعمل الجهاز الفني على تهيئة اللاعبين للقاء، وطلب المدرب من اللاعبين بضرورة اللعب بروح قتالية عالية، من أجل تحقيق الفوز الذي ينشده الأبيض.

استقرار فني

وخلال الساعات الماضية استعاد الفريق بعضاً من عناصره التي تعرضت لإصابة خلال الفترة الماضية، حيث جاءت عودة عبد الله رمضان وماجد حسن للتدريبات وظهورهما بمستوى طيب، بمثابة قوة دفع كبيرة للفريق، ويحظى خط الدفاع باهتمام مارفيك خاصة حيث من المتوقع أن يشهد هذا الخط تغييرات طفيفة خلال اللقاء المقبل، من أجل مواجهة القوة الهجومية للمنتخب السوري التي تضم عمر السومة وعمر خريبين ومحمود المواس، وهناك استقرار على لاعبي الأطراف بندر الأحبابي ومحمود خميس وجار إعداد البدائل للعمق الدفاعي في ظل غياب شاهين عبدالرحمن وخليفة الحمادي ومحمد العطاس، وتتركز البدائل في وليد عباس وبجواره اللاعب الشاب عبدالله إدريس أو عبدالسلام محمد وسيتم الاستقرار على اسم اللاعب وفق مستوى وأداء اللاعبين خلال التدريبات الحالية.

ولا يقل خط الوسط أهمية عن الدفاع لكونه المساند للواجبات الدفاعية ويجهز الجهاز الفني، الثنائي علي سالمين وبجواره عبد الله رمضان أو ماجد حسن، الذي يبذل جهداً كبيراً للوصول إلى المستوى الفني الجيد خاصة وأنه لم يشارك مع فريقه شباب الأهلي في المباريات الماضية، وسيتم الاعتماد على طحنون الزعابي لتولي مهمة صانع الألعاب، ومن أمامه مهاجمي الأطراف كايو كانيدو وعلي صالح، ولايزال مارفيك يدرس خيارات المهاجم الصريح من بين أحمد العطاس وزايد العامري و محمد جمعة «بيليه» أو تيغالي في حال عودته للمران خلال الساعات المقبلة.

دعوة الإعلام

ووجه الجهاز الإداري للمنتخب الدعوة للإعلام من أجل حضور مران اليوم للاطمئنان على استعدادات الفريق وجاهزية اللاعبين للقاءي سوريا وإيران، وستكون هناك فرصة أمام الإعلام للقاء مدرب المنتخب وبعض لاعبيه للتعرف على آخر الاستعدادات قبل مواجهة الخميس المهمة، وهذه هي المرة الأولى التي سيحضر فيها الإعلام مران المنتخب خلال التجمع الحالي.

إقبال جماهيري

وشهدت الساعات الماضية إقبالاً كبيراً من الجماهير لشراء تذاكر المباراة والتي تم طرحها للبيع إلكترونياً، ولا شك أن الحضور الجماهيري سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتقديم الأفضل والخروج بنتيجة إيجابية تعزز من فرص الفريق بالتمسك بالمركز الثالث في مجموعته الأولى ومن ثم التأهل لملاقاة ثالث المجموعة الثانية، ويسعى اتحاد الكرة إلى توفير الأدوات التشجيعية للجماهير من أعلام وشالات ولوحات تشجيعية للاعبين وغيرها من الأمور التي ستزين مدرجات ستاد آل مكتوم يوم المباراة إلى جانب ترتيبات لتوفير حافلات لنقل الجماهير من مختلف إمارات الدولة بالتنسيق مع الأندية.

مران سوري مغلق

فيما تتواصل تدريبات المنتخب السوري في دبي وأغلق الجهاز الإداري تدريبات منتخب نسور قاسيون أمام وسائل الإعلام، بطلب من المدرب الروماني تيتا فاليريو، لزيادة تركيز اللاعبين، وخاصة عمر السومة وعمر خريبين، ومن المقرر أن يخوض منتخب سوريا مراناً على ملعب المباراة يوم الأربعاء المقبل وفق لوائح الاتحاد الدولي.

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