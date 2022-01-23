"محمد العطاس".. أبصم بخمس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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علق محمد العطاس متوسط دفاع الجزيرة على تمديد تعاقده مع النادي حتى 2027 بطريقة مختلفة جاءت مفاجئة للكثير من محبي النادي، ولكنها مفاجأة من النوع السعيد الذي وجد القبول والاستحسان، خصوصاً أن تعليقه كشف عن حب كبير وارتباط قوي بشعار «فخر أبوظبي» الذي بصم له بالولاء منذ الصغر عبر المراحل السنية وأكاديمية النادي التي صعد على سلمها بلوغاً للفريق الأول.

وجاء تعليق العطاس على تمديد تعاقده، معبراً عن سعادته وفخره بالخطوة، وذلك عندما دوّن شعراً عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكداً أنه لا يستطيع مغادرة قلعة الجزيرة أو الابتعاد عن النادي وكتب العطاس: «خط يا قلم مالي على فراقهم طاقة... وأبصم بخمس على عقد وأوراق».

وأضاف العطاس تأكيداً على سعادته بمواصلة مشواره لسنوات مقبلة مع ناديه: «جددت لك عهدي بالوفا ساعة.. وحبي تعدى الحد في لحظة عناق».

ولم يكتف العطاس بالشعر، ودوّن شاكراً إدارة النادي على منحه فرصة تمديد التعاقد وتسهيل إجراءات الخطوة، وشكر أيضاً جماهير فخر أبوظبي على الدعم المستمر للفريق وله، مؤكداً أن المشوار المقبل سيكون أفضل، متمنياً أن يحالفه التوفيق وأن يكون عند حسن ظن الجماهير دائماً.

وكان محمد العطاس «24 عاماً» قد دافع للمرة الأولى عن قميص فخر أبوظبي في الدوري موسم 2016-2017، والذي شارك فيه خلال مباراة واحدة، ليظهر في الموسم التالي مباشرة خلال 13 مباراة قدم فيها مستويات متميزة، حتى أصبح أحد أهم العناصر في الفريق بلوغاً للمنتخب الوطني الأول الذي يتواجد معه حالياً ضمن قائمته الأساسية، ويجيد العطاس اللعب في خانتي متوسط الدفاع والارتكاز.

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