أجانب «الفرسان» كامل العدد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أخيراً، وبعد طوال انتظار، أغلق «الفرسان»، ملف الرباعي الأجنبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بتسجيل مهاجم وصانع ألعاب خلال فترة القيد الشتوي الحالي، وبات على الفريق الآن استكمال القتال بقائمته الحالية، للخروج بلقب محلي بنهاية موسم 2021-2022، إذ لم يعد أمام «الفرسان» سوى درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رابطة المحترفين.

قام شباب الأهلي أخيراً، بتسجيل المهاجم توماس أولسن (30 عاماً)، قادماً من ليلستورم النرويجي، وتم قيد وصيف هدافي الدوري النرويجي في قائمة «الفرسان» خلال فترة القيد الشتوية الحالية بديلاً للبرازيلي كارلوس أدواردو، والذي انتقل للعب مع الأهلي السعودي.

كما أعاد شباب الأهلي، لاعبه الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا (29 عاماً)، إلى صفوف فريقه الأول للكرة، بديلاً للأوزبكي عزيز غانييف، بعدما تم الاستغناء عن اللاعب مع نهاية الموسم الماضي عقب نهاية فترة الإعارة، لاحتياج اللاعب وقتها إلى إجراء عملية جراحية، والخضوع بعدها لفترة علاج طويلة، وبعد التأكد من اكتمال شفاء اللاعب وجاهزيته، أعاد «الفرسان» التعاقد مع كارتابيا.

وبعد قيد أولسن وكارتابيا، والإبقاء على الإيرانيين أحمد نور الله ومهدي قائدي، اكتمل رباعي أجانب شباب الأهلي، مع إصرار إدارة النادي على رفض عرض نادي سيلتيك الإسكتلندي، للتعاقد مع قائدي مقابل 4.5 ملايين يورو، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسكتلندية، في الوقت الذي تتجه فيه نية «الفرسان» للموافقة على طلب خورفكان، باستعارة غانييف حتى نهاية الموسم الجاري.

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