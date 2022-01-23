راميرو.. «سعادة الوصل»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يعيش راميرو بينتي، أسعد أيام حياته في الإمارات، وأفضل مواسمه منذ التعاقد مع الوصل، بعدما كسر «الفهود» حاجز غربته فور قدومه من البرازيل، حتى إنه بات لا يفكر في عودته إلى الملاعب البرازيلية، ولكن فقط ما يمكن تقديمه لمساعدة فريقه الوصل.

ووصف موقع «أولي اسبورت» البرازيلي، حالة راميرو منذ وصوله إلى الوصل معاراً من كورينثيانز، مؤكداً أن لاعب الوسط يعيش مرحلة رائعة خارج الكرة البرازيلية، بعدما بات أساسياً مع «الإمبراطور»، وتكيف بشكل جيد مع الوصل، بفضل المدرب البرازيلي أودير هيلمان، ومواطنيه من لاعبي الوصل.

وقال راميرو: «أعيش موسماً رائعاً مع الوصل، بعدما تأقلمت جيداً مع النادي والإمارات، وتمكنت من لعب كرة قدم جميلة، وأنا ممتن جداً للجهاز التدريبي للوصل، بقيادة أودير هيلمان، والذي لعب دوراً أساسياً في تجهيزي سريعاً للعب في الدوري الإماراتي».

وأوضح الموقع أن راميرو، جزء مهم من الوصل، بعدما شارك معه في 19 مباراة خلال هذا الموسم، وسجل هدفين، وساهم بـ7 تمريرات حاسمة، ونوه إلى أن الأرقام جعلت راميرو، ثاني لاعب يتمتع بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في هذا الموسم، بالإضافة إلى مساهمته في تأهل الوصل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.



تركيز



وأشار الموقع إلى أن اللاعب انتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة منذ مايو 2021، وحدد كورينثيانز سعر شراء عقد راميرو بمبلغ 4 ملايين دولار، ومنح الوصل حتى 30 يوليو 2022، لإخطاره إذا كان «الإمبراطور» سيمارس حقه في الشراء، حيث ينتهي عقد راميرو مع كورنثيانز في 31 ديسمبر 2022.

وتعليقاً على ذلك، قال راميرو: «في الوقت الحالي، لا أفكر في كيف سيكون الأمر مستقبلاً، وتركيزي ينصب على مساعدة الوصل في تحقيق أهدافهم لبقية الموسم، وأترك هذا الأمر للناديين لحسمه».

والجدير بالذكر، أن راميرو بدأ مسيرته الكروية الاحترافية عام 2011، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، عندما انتقل إلى فريق يوفنتود المحترف في ريو غراندي دو سول، ولم يشارك في عام 2012، سوى في 5 مباريات فقط.

وفي عام 2013، انتقل راميرو إلى غريميو البرازيلي، وأصبح جزءاً من مجموعة من اللاعبين الذين حققوا مع الفريق كأس البرازيل 2016، وكأس ليبرتادوريس في 2017، وريكوبا سوداميريكانا في 2018.

ومع نهاية عقده مع غريميو، انتقل إلى كورينثيانز عام 2019، ولكنه أصيب في وقت مبكر من الموسم، وبعد تعافيه انتقل إلى الوصل على سبيل الإعارة حتى يوليو 2021.

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