فوز الحصن وسيتي في«الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز دبا الحصن على مضيفه مصفوت اليوم بهدف دون رد سجله محمد المربوعي في افتتاح الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم،«الهواة»، ووصل إلى 31 نقطة في المركز الثالث «مؤقتاً».

وحقق سيتي فوزه الأول متغلباً على مسافي 2 - 1، أحرز للفائز حمد عيسى وحارب جمال الذي نال البطاقة الحمراء قبيل نهاية المباراة بربع ساعة، وأحرز للخاسر سعيد محمد.

وتعادل غلف اف سي والجزيرة الحمراء 1 - 1.

ويقام غداً 4 مباريات تجمع دبا الفجيرة «المتصدر»مع البطائح، والذيد مع العربي «الوصيف» والحمرية مع الرمس،والفجيرة مع حتا

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