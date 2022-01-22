"النصر" لعجمان بهدف مينا يورليز

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير غلام كاركر

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حقق عجمان الفوز على ضيفه النصر بهدف دون رد سجله مينا يورليز قبل 3 دقائق من نهاية المباراة التي جرت بين الفريقين بإستاد راشد بن سعيد ضمن مرحلة ترتيب المراكز من الخامس للثامن في كأس رابطة المحترفين.

وقدم الفريقان مباراة متوسطة وغابت الفرص في الشوط الأول تماماً بعد أن أكثر الفريقان من التحضير وسط الملعب والتمريرات العرضية، وكان المستوى متكافئاً بين الفريقين طوال هذا الشوط الذي انتهى كما بدأ بلا أهداف، واختلف اللعب نوعاً ما في الشوط الثاني الذي تميز بالإسلوب الهجومي والمحاولات الفردية للتسجيل من حارج الصندوق، ولاحت أول فرصة حقيقية للنصر من تسديدة قوية لـ توزي أنقذها ببراعة الحارس يوسف أحمد، ورد عجمان سريعاً بفرصة مماثلة من تسديدة خادعة لـ لينادرو مرت قرب القائم الأيسر للحارس أحمد شامبيه، وعاد توزي لمحاولة ثانية للتسجيل ولكن تسديدته أنقذها المدافع محمد إسماعيل، وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة بين الفريقين، وكان عجمان هو الأخطر في المحاولات من المرتدات على دفاع النصر، ونجح من خلالها في تسجيل هدف السبق عبر الكولومبي مينا يورليز بتسديدة من داخل الصندوق في أقصى الزاوية اليمنى انتهت عليه المباراة.

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