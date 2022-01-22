كلباء يحسم مواجهة الوصل بهدف دون رد

المصدر: كلباء – محمد فضل

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استعاد كلباء نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق فوز معنوي على ضيفه الوصل بهدف دون رد ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن لمسابقة كأس رابطة المحترفين ، احرز هدف المباراة الوحيد للنمور المحترف النمساوي روبرت زولج من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وبسط أصحاب الأرض سيطرة شبه مطلقة على أرضية الملعب معظم دقائق الشوط الأول والذي سجل فيه احمد جشك اسرع هدف في المسابقة في الثانية 55 لانطلاقة المباراة لكن تدخل راية المساعد الأول خميس فيروز الغت الهدف بحجة وقوع اللاعب جشك في موقف تسلل قبيل ان تصله الكرة ، واهدر لاعب كلباء المقيم زكريا محمد فرصة أخرى كانت كفيلة بتغيير لوحة النتيجة "الصفرية "، وغابت فاعلية الوصل تماماً طوال مجريات شوط اللاعبين ، ويثمر الضغط الكلباوي عن ركلة جزاء اثر ارتطام الكرة بيد ميشيل اراخو تصدى لها النمساوي زولج محرزاً هدف فريقه الأول في الدقيقة 41 وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول .

وخلال شوط المدربين استمر أداء الوصل الرتيب حيث غابت الفاعلية التي كانت تميز أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة ، وفي المقابل اعتمد كلباء على المرتدات التي لم تخلو من خطورة ، ويجد البديل غانم احمد لاعب الوصل نفسه في مواجهة صريحة مع حارس كلباء الشاب جمال الحوسني الذي فطن للكرة منقذاً مرمى فريقه من هدف محقق في الدقيقة 71 .

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي جديد على مستوى النتيجة التي بقيت على حالها حتى صافرة الحكم حميد الشامسي النهائية بفوز كلباء على الوصل بهدف دون رد .

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