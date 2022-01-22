«الترضية».. بروفة الدور الثاني للدوري

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

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تقام اليوم مباراتان في دور الترضية لتحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين، وتعد هذه المرحلة بروفة لمباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، فيلعب عجمان وضيفه النصر في السابعة والنصف مساءً باستاد راشد بن سعيد، ويستضيف كلباء فريق الوصل في الخامسة عصراً.



ويسعى النصر الذي لم يذق طعم الفوز آخر 7 مباريات للعودة إلى سكة الانتصارات لتحقيق مكسب معنوي على الأقل قبل استئناف مسابقة الدوري، ويفتقد مهاجمه تيغالي المتواجد مع منتخبنا وريان مينديز المشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا وحسين مهدي لأسباب صحية. ووجه دياز مدرب الفريق الدعوة إلى جماهير النصر للتحلي بالصبر والوقوف إلى جانب الفريق في الفترة الصعبة التي يمر بها، وأكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن مواجهة عجمان فرصة للدفع ببعض العناصر الجديدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى جاهزية النصر لتغيير الصورة السلبية التي ظهر عليها في الفترة الماضية.



وركز غوران المدير الفني لعجمان على تصحيح السلبيات التي أدت إلى توقف رصيد الفريق في الدوري عند النقطة 15 بنهاية الدور الأول ثم الخروج من الدور ربع النهائي لكأس الرابطة أمام شباب الأهلي.



وخاض عجمان سلسلة من التدريبات اليومية، بمشاركة فراس بالعربي العائد من الإصابة كما عاد الغامبي أبوبكر تراولي من الكاميرون بعد تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده وخضع على الفور لبرنامج تأهيلي في عجمان.



وأكد غوران تركيزه على اللاعبين البدلاء في مباراة السبت أمام النصر من أجل تجهيز جميع اللاعبين ومنح الفرصة لمن شاركوا في فترات محدودة في المباريات السابقة، وقال: سنواجه فريقاً مميزاً والتشكيلة ستكون مزيجاً بين الأساسيين والبدلاء ولكن نركز على البدلاء بشكل كبير.





جراح





يسعى كلباء وضيفه الوصل لمداواة الجراح بعد خروجهما من ربع نهائي كأس الرابطة بعد هزيمة النمور أمام الجزيرة، وخروج الوصل على يد العين، ويعتبر الجهاز الفني للوصل، لقاء اتحاد كلباء فرصة لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين قبل استئناف مباريات الدوري، وقال البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل: نفتقد جهود بعض اللاعبين للإصابة أو لظروف انضمامهم للمنتخب، ولكن مباريات كأس رابطة المحترفين، فرصة لمشاركة عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم، ويبقى هدفنا دائماً تحقيق الفوز، وأكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء: أهمية مباراة الوصل لتجربة عدد من اللاعبين، والتأكد من جاهزية الفريق.



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