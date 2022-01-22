عبد السلام محمد.. حلم عمره 10 سنوات

المصدر: كلباء - محمد فضل

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انتظر عبد السلام محمد مدافع كلباء نحو عشر سنوات لارتداء شعار منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وتحقق حلمه أخيراً بعد أن تم اختياره ضمن قائمة «الأبيض» لمواجهتي سوريا وإيران في تصفيات المونديال.



وقبل هذا الاختيار كانت هناك مطالبات واسعة من المحللين والمدربين بضم اللاعب عطفاً على مردود القوي وردة فعله الممتازة مع«النمور» إلى جانب اختياره كأفضل قاطع للكرات في الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين ويأتي قرار المدرب الهولندي مارفيك منصفاً لمشوار من العطاء والوفاء لشعار الأندية التي دافع عن طموحاتها ابتداء من العين ثم بني ياس وكلباء.



ووصف عبد السلام محمد خوضه أول تدريب مع «الأبيض» بأنه كان أشبه بالحلم الذي تحقق معرباً عن أمله في أن يكون انضمامه إضافة للمنتخب.



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