رسالة ليما للجماهير: أراكم قريباً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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طمأن فابيو دي ليما، لاعب فريق الكرة بنادي الوصل جماهير النادي على نجاح الجراحة التي خضع لها في البرازيل، لعلاج إصابته بقطع في وتر أكيليس، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام العين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي حقق فيها الوصل الفوز 2-1، وتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ونشر دي ليما، على حسابه الشخصي في «انستغرام»، صورته بعد إجرائه العملية الجراحية في البرازيل، ونشر معها رسالة موجهة إلى جماهير الوصل، وقال: «أجريت جراحة ناجحة لعلاج إصابة وتر أكيليس، وأود فقط أن أشكر الجميع في النادي على دعمهم، والجماهير والشعب الإماراتي على رسائل الدعم القوية التي قدموها، وكل هذه المودة، تدفعني للعودة إلى أرض الملعب بشكل أسرع، وسأكرس نفسي لهذا قدر الإمكان، وأراكم قريباً».



وكان فابيو دي ليما، تعرض للإصابة من دون تلامس مع أي لاعب في الدقيقة 85، من مباراة الوصل والعين، وتم استبداله اضطرارياً بالبديل حسن إبراهيم، وأعلن بعدها عن إصابته بقطع في وتر أكيليس، واحتياجه للجراحة التي خضع لها، ويتوقع غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أشهر، ما يعني نهاية موسمه مع الوصل، كما يغيب عن باقي مباريات منتخبنا الوطني الأول في تصفيات المونديال.







وانضم دي ليما، إلى الوصل في 2014، على سبيل الإعارة لمدة عامين، قبل أن يحول الوصل الإعارة إلى تعاقد، بعد تألق اللاعب مع الفريق، وشارك اللاعب للمرة الأولى بقميص المنتخب الأول في 12 أكتوبر 2020، في مباراة ودية ضد أوزبكستان.

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