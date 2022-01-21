العين يبدأ معسكرا في أبوظبي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يبدأ العين معسكرا مغلقا في العاصمة أبوظبي من 26 لغاية 30 يناير الجاري، وذلك في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة خلال فترة التوقف الحالية، وقبل ذلك سيخوض الفريق تجربة ودية الأثنين المقبل أمام فريق التعاون أحد أندية دوري الأولى، وفق ما صرح به عبدالله علي، مشرف الفريق، والذي أكد أن معسكر أبوظبي ستتخلله مباراة ودية ثانية أمام فريق بيونيك يريفان، أحد أندية الدوري الأرمني الممتاز.

وأكد مشرف الفريق العيناوي، عودة المدافع كوامي أتون، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، وأوضح أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، أستدعي بعض اللاعبين من أكاديمية كرة القدم للانضمام إلى المعسكر لمنحهم فرصة المشاركة في التواجد ضمن القائمة ليدخلوا أجواء الفريق الأول.

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