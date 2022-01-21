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إكسبو 2020 دبي اليوم

العين يمدد تعاقده مع جوناتاس ثلاثة أعوام

المصدر:
  • العين- طلحة عبدالله
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مدد العين  تعاقده مع  الجناح البرازيلي جوناتاس سانتوس (20 عاما) لمدة ثلاثة أعوام مقبلة   حتى عام  2025،وكان النادي تعاقد مع اللاعب الشاب في  ديسمبر من عام 2019  قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي   وضمه إلى فئة المقيمين>

وتأتى خطوة التمديد لجوناتاس بعد  التألق اللافت له خلال الفترة الماضية مع الفريق

وتفيد متابعات "البيان الرياضي"، ان العين يعتزم  تمديد تعاقده مع  أكثر من لاعب مقيم  متواجدين حاليا  بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فضلا عن سعيه للتعاقد مع لاعبين آخرين على مستوى المواطنين والمقيمين.

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