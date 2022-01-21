العين يمدد تعاقده مع جوناتاس ثلاثة أعوام

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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مدد العين تعاقده مع الجناح البرازيلي جوناتاس سانتوس (20 عاما) لمدة ثلاثة أعوام مقبلة حتى عام 2025،وكان النادي تعاقد مع اللاعب الشاب في ديسمبر من عام 2019 قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي وضمه إلى فئة المقيمين>

وتأتى خطوة التمديد لجوناتاس بعد التألق اللافت له خلال الفترة الماضية مع الفريق

وتفيد متابعات "البيان الرياضي"، ان العين يعتزم تمديد تعاقده مع أكثر من لاعب مقيم متواجدين حاليا بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فضلا عن سعيه للتعاقد مع لاعبين آخرين على مستوى المواطنين والمقيمين.

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