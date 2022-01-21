3 مباريات تدشن الدور الثاني لـ «الهواة» غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق عند الخامسة وخمس دقائق مساء غدٍ مباريات الدور الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، وتقام 3 مواجهات هادئة بعيداً عن صراع الصدارة، ويلتقي في المباراة الأولى مصفوت «التاسع» مع دبا الحصن «الخامس»، ويسعى أبناء «الحصن» إلى تقريب فارق النقاط بينهم وبين أندية المقدمة، حيث يمتلك الفريق 28 نقطة وحقق الفوز في المباراة السابقة على الذيد، أما مصفوت فتعادل مع سيتي ليصل إلى 14 نقطة.

يسعى غلف إف سي «الثامن» في مباراته أمام الجزيرة الحمراء «الثاني عشر» للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم خلال المباريات الثلاث الماضية، والتي حقق فيها الفوز، وتبدو المواجهة ثأرية لفريق الجزيرة الذي تلقى هزيمة قاسية أمام غلف في الدور الأول بنتيجة 1 - 3 وهي الخسارة التي أطاحت بالمدرب علي الوصلة لتتم الاستعانة بالمدرب الحالي معتز عبد الله.

ويواجه مسافي الحادي عشر برصيد 12 نقطة ضيفه سيتي صاحب المركز الأخير والباحث عن تحقيق فوزه الأول في المسابقة بعد تحقيقه 3 نقاط من ثلاث تعادلات، واستعاد مسافي نغمة الفوز الجولة الماضية بتجاوزه عقبة جاره الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف.

مواجهات الأحد

وتقام 4 مباريات نارية الأحد تجمع دبا الفجيرة مع البطائح والذيد مع العربي، والحمرية مع الرمس، والفجيرة مع حتا.

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