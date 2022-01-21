منتخب الإمارات يُواصل تحضيراته للقاء سوريا

المصدر: البيان

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يُواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لمواجهة شقيقه المنتخب السوري يوم الخميس المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى .

وقرر الجهاز الفني ضم الثنائي عبدالسلام محمد مدافع نادي اتحاد كلباء ولاعب وسط نادي الشارقة ماجد سرور ، فيما تم استبعاد شاهين عبدالرحمن ،

وسهيل النوبي بسبب الوعكة الصحية ، وخليفة الحمادي مدافع نادي الجزيرة بسبب الإصابة والحاجة إلى العلاج والراحة .

وتشهد تدريبات الأبيض متابعة مستمرة من حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية وأعضاء اللجنة الذين يتواجدون في ملعب التدريب باستمرار للوقوف على احتياجات الجهاز الفني واللاعبين وتوفير على المتطلبات التي يحتاجها الأبيض خلال هذه الفترة الهامة .

من جهته عين الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم أوزبكي لإدارة المباراة بقيادة ايلجير تانتاشي ( حكم ساحة ) أندريه تسابنكوف ( مساعد أول ) تيمور جاينولين ( مساعد ثان ) أخرول ريسكولاييف ( حكماً رابعاً ) محمد تقي من سنغافورة ( حكم فيديو ) جومبي إيدا من اليابان ( مساعد حكم فيديو ) .

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