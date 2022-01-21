طرح تذاكر مباراة الإمارات وسوريا إلكترونياً وفحوصات مجانية للجماهير

المصدر: البيان

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بحث اتحاد الإمارات لكرة القدم الترتيبات الخاصة بمباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب السوري المقررة يوم الخميس المقبل بإستاد آل مكتوم بنادي النصر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس في مقر نادي النصر بحضور فريق عمل اتحاد الكرة وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي ومسؤولي نادي النصر ، حيث تم استعراض كل المتطلبات الخاصة بالمباراة من الناحية الفنية والتنظيمية وتحديد بوابات جماهير المنتخبين إلى جانب التطرق إلى الأمور الإعلامية والتسويقية ومتطلبات الاتحاد الآسيوي .

من جهته أعلن اتحاد كرة القدم عن طرح تذاكر المباراة ابتداء من اليوم الجمعة إلكترونياً حيث بإمكان الجماهير حجز التذاكر عبر موقع بلاتينيوم ليست ، فيما تم تحديد مواعيد الفحوصات الطبية المجانية للجماهير الإماراتية بالتعاون مع شركة طموح للرعاية الصحية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مقر اتحاد الكرة بدبي من الساعة الرابعة عصراً إلى الثامنة مساء ، وفي مقر الاتحاد في مدينة زايد الرياضية واستاد هزاع بن زايد في مدينة العين من الساعة السادسة مساء إلى الثامنة مساء ، ويتعين على الجماهير الراغبة بإجراء الفحص إبراز تذكرة المباراة والهوية الأصلية

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