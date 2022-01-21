«الصقور» يخسر التجربة الروسية

المصدر: رأس الخيمة -أحمد عيسى

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خسر فريق الإمارات تجربته الودية القوية أمام زينيت الروسي بنتيجة 0 - 3، وقدم الفريقان مباراة قوية أشرك خلالها أيمن الرمادي مدرب«الصقور» 28 لاعباً، على مدار شوطي المباراة، مع اختبار بعض اللاعبين الذين يرغب النادي في التعاقد معهم، وينتظم الفريق في معسكر مغلق بالفجيرة إعتباراً من غد ويخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 26 و 29 الجاري. وأكد هادف سيف مدير فريق الإمارات الصقور، أن تجربة زينيت الروسي، كانت مفيدة وحققت أهدافها وخاصة أنها جاءت أمام منافس أوروبي قوي،وقال: معنويات الفريق عالية بعد نجاح الفريق في جمع 4 نقاط من آخر مباراتين في الدوري، وهو ما منح الثقة للجميع وأكد إمكانية البقاء في الدوري وتعويض النقاط التي خسرها الفريق في الدور الأول.

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