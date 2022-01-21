أوغوستو وليما وعمبر في الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الظفرة تعاقده رسمياً مع البرازيلي غيليرمي أوغوستو (27 عاماً) لاعب الفيصلي السعودي السابق في صفقة انتقال حر، ومن المنتظر قيد أوغوستو الذي فسخ عقده مع الفيصلي قبل التعاقد مع الظفرة في كشوفات الفريق بدلاً من مواطنه ليوناردو بيريرا ، فيما أكمل النادي إجراءات انتقال المقيم البرازيلي جواو ماركوس ليما قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ووليد عمبر معاراً من اتحاد كلباء، بينما خرج لاعب الوسط الغاني المقيم بنجامين آيم من حسابات الفريق حتى نهاية الموسم بعد رفع اسمه من كشوفات الفريق باتحاد الكرة، من أجل تسجيل جواو ليما، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الظفرة حتى عام 2025.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز