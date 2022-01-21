محمد عمر: الاستعانة بالأجانب حفزت حكامنا للتميّز

المصدر: دبي - العوضي النمر

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عبر محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عن سعادته بتألق قضاة الملاعب في إدارة مباريات دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مما ساهم في زيادة تركيز اللاعبين وانعكس ذلك على أدائهم داخل المستطيل الأخضر فخرجت المباريات في أبهي صورها الفنية، وقال الاستعانة بالحكام الأجانب في بعض مباريات الدوري خلال الفترة الماضية حفز كوادرنا للتحدي والتميز والظهور بمستوي طيب خلال إدارة المباريات في مختلف المسابقات.

دعم كبير

وقال نائب رئيس لجنة الحكام إن الدعم الكبير الذي يوليه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة للتحكيم والحكام خلال الفترة الماضية انعكس على أداء قضاة الملاعب في مختلف المسابقات، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة الحكام والإدارة الفنية بها من خلال تنظيم العديد من دورات الصقل والمحاضرات، التي ساهمت في زيادة تركيز الحكام خلال إدارة المباريات والسعي لتقليل الأخطاء على قدر المستطاع، وقال: من تابع مباريات الدوري خلال الجولات الماضية سيجد أن الأخطاء قلت بدرجة كبيرة، نتيجة التركيز الكبير من الحكام خلال إدارة المباريات والتعاون الوثيق بين حكم الساحة وزملائه المساعدين وحكام تقنية الفيديو.

تحكيم مميز

وأشار محمد عمر إلى أن تميز حكامنا ساهم في عدم إبداء أية من أنديتنا الرغبة في الاستعانة بالحكام الأجانب خلال الفترة المقبلة، مما يزيد من مسؤولية كوادرنا في مواصلة المران الجدي والتركيز خلال إدارة المباريات من أجل مواصلة التميز والأداء القوي، وقال محمد عمر إن استعدادات لجنة الحكام لانطلاقة الدور الثاني لمسابقة دوري أدنوك قائمة على قدم وساق، حيث تجري حالياً اختبارات اللياقة البدنية للحكام، تحت إشراف اللجنة والخبراء المختصين في اللياقة البدنية، فتم الانتهاء من اختبارات مناطق الشارقة وأبوظبي والعين والفجيرة، وخلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من اختبارات كوادر منطقتي دبي ورأس الخيمة، وقال: ما أسعدنا هو اجتياز الجميع للاختبارات مما يشير إلى الجاهزية البدنية لجميع الحكام.

دورة فيديو

وكشف نائب رئيس لجنة الحكام عن تنظيم دورة متخصصة في تقنية الفيديو «VAR» خلال الفترة من 23 إلى 26 الجاري بمشاركة عدد من الحكام وتحت إشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي (فيفا) ماسيمو بوساكا صاحب الخبرة الكبيرة، حيث سيتم اطلاع كوادرنا على أحدث المستجدات في اللعبة وقوانينها بما يعود عليهم بالنفع والاستفادة.

مكانة دولية

واختتم محمد عمر تصريحه لـ «البيان الرياضي» بقوله: إن كوادرنا تحظى بمكانة دولية وإقليمية طيبة، فخلال الأيام الماضية تم اختيار الدولي عمار الجنيبي ليكون من أطقم تحكيم مونديال الأندية، كما تم اختيار طاقم تحكيم إماراتي مكون من أحمد عيسى درويش ومسعود حسن وزايد داوود لإدارة مباراة البحرين مع الكونغو الودية، والتي ستقام بينهما في الأول من فبراير المقبل.

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