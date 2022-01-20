سالم الكتبي مديراً تنفيذياً لنادي الذيد

المصدر: البيان الرياضي

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قرر مجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة تعيين سالم سيف الجاري الكتبي مديراً تنفيذياً للنادي في إطار رؤية النادي لاستكمال خططه في تأهيل كوادره ومواصلة منظومته الرياضية.

ويعد الكتبي من الكفاءات المواطنة الشابة التي يقدمها النادي وانضم للعديد من اللجان وأشرف على عدد من الفرق والبطولات وأثبت نجاحاً أشاد به الجميع.

وتوجه الكتبي بالشكر إلى سالم محمد بن هويدن وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأعرب عن سعادته بهذا التكليف مؤكداً أنه سيسعى لتوفير خبراته لدعم مكانة النادي.

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