الظفرة يقيد ليما وعمبر وبنجامين آيم خارج الحسابات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الظفرة تعاقده رسمياً مع البرازيلي غيليرمي أوغوستو (27 عاماً) لاعب الفيصلي السعودي السابق في صفقة انتقال حر، ليواصل فارس الظفرة دعم صفوفه في الانتقالات الشتوية بعد ضم لوكاس كانديدو وسالم خيري والمقيم الغاني ليونارد أوفوي.

ومن المنتظر قيد أوغوستو الذي كان قد فسخ عقده مع الفيصلي قبل التعاقد مع الظفرة في كشوفات الفريق بدلاً من مواطنه ليوناردو بيريرا في خانة الأجانب.

كما أكمل النادي إجراءات انتقال المقيم البرازيلي جواو ماركوس ليما قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ووليد عمبر معاراً من اتحاد كلباء، وقيد النادي الثنائي في قائمته.

من ناحية أخرى خرج لاعب الوسط الغاني المقيم بنجامين آيم من حسابات الفريق حتى نهاية الموسم بعد رفع اسمه من كشوفات الفريق في اتحاد الكرة، من أجل تسجيل جواو ماركوس، حيث يرتبط اللاعب بعقد مع الظفرة حتى عام 2025، وشارك أساسياً في أغلب مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز