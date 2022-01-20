عمار الجنيبي حكماً لـ «الفار» في مونديال الأندية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حكمنا الدولي الدكتور عمار الجنبيي حكماً للفيديو «الفار» للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية، التي ستنطلق في الإمارات 3 فبراير المقبل، وتعتبر تلك المشاركة هي الأولى لحكمنا في هذه البطولة، وسبق للجنيبي تحكيم 7 مباريات بدوري أدنوك هذا الموسم، وسوف يخضع لمعسكر إعداد مع جميع الحكام المختارين استعداداً لتلك المهمة، ويشارك في البطولة 7 أندية هي: الجزيرة، وتشيلسي الإنجليزي، وبالميراس البرازيلي، ومونتيري المكسيكي، والأهلي المصري، والهلال السعودي، وبيراي التاهيتي، بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في وقت سابق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز