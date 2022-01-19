ثلاثي الساحل الشرقي يبحث عن محترفين جدد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تسعى أندية الساحل الشرقي إلى استغلال فترة توقف الدوري، وتواصل الأجهزة الفنية لهذه الفرق البحث عن محترفين أجانب لسد الفراغ الذي يمكن أن يحدثه رحيل عدد اللاعبين الذين لم يلبوا التطلعات ولم يكونوا على قدر التحدي، وكان كلباء من أوائل الأندية التي بدأت عهد التغيير بعد الاستغناء عن المجري رونالد فارغا بسبب تواضع مستواه واستعانت شركة كرة القدم بجهود اللاعب البرازيلي واندرسون الذي أعيد قيده من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع نهاية الموسم الماضي، ولا يزال هناك عدم رضا عن بعض الأجانب في قائمة النمور على رأسهم النمساوي زولج والهولندي هنريكوس.

وكان كلباء قد أعار اللاعب وليد عمبر لفريق الظفر،ة وأنهى عقد اللاعب داود البلوشي بالتراضي، وفي الطريق أسماء جديدة ربما تغادر كتيبة النمور.

وأشار علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء إلى اتجاه الشركة للتعاقد مع مهاجم مميز في مقبل الأيام.

حذر

وفي أروقة العروبة فإن إدارة النادي اتخذت قرار الاستغناء عن النيجيري ايدو كينغسلي بعد أن تم منح اللاعب الفرصة الكاملة لتحسين أدائه طوال جولات الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، واكتفى كينغسلي بتسجيل 5 أهداف في مختلف المسابقات، وخاض مع الفريق 16 مباراة منذ انطلاقة الموسم. وتسابق الشركة الزمن في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، حيث يتعين على الجهاز الفني بقيادة التونسي فتحي العبيدي اختيار عناصر أفضل من أولئك الذين سيتم الاستغناء عنهم على مستوى الهجوم والدفاع.

هدوء

وفي خورفكان تبدو الأجواء هادئة إلى حد كبير، وكانت أخبار قد راجت في الأيام الماضية عن اقتراب الشركة من التعاقد مع اللاعب البرازيلي ذي فيتور لاعب فريق أف سي أمريكا الذي ينشط في الدوري البرازيلي في خانة اللاعب المقيم.

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