هدف بدعوات «أم»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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خلال إحدى مباريات دوري تحت الـ 15 عاماً للأشبال بين فريقي الإمارات والجزيرة الحمراء، نجح لاعب الإمارات عمار يسري في إحراز هدف في مرمى الجزيرة الحمراء خلال المواجهة التي انتهت لمصلحة الصقور بتسعة أهداف نظيفة، عقب الهدف توجه اللاعب إلى والدته والتي جلست على كرسي بالقرب من خط الملعب، ليحضنها ويطبع قبلة على يدها، لأن حضورها قدم دعماً معنوياً كبيراً له، ووفقه في معانقة الشباك، بعدها تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث بشكل كبير، أثار الإعجاب وسط كلمات الإشادة من موقف اللاعب الصغير.

وقال عمار يسري لاعب الصقور الناشئ في حديث مع «البيان الرياضي»: إن والدته كانت قد وصلت الدولة قبل يوم من موعد المباراة ورغم مشغولياتها وإرهاق السفر لكنها حرصت على أن تكون بجانبه، وأضاف: كنت عازماً على إحراز الهدف والحمد لله حالفني التوفيق بدعوات الوالدة، لذلك توجهت نحوها وقبلت يدها شكراً وتقديراً، ولأنني أعتقد أن وجودها منحنى الهدف وهي من أحرزته بدعمها ودعواتها.

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