«مثلث الرعب».. 83% من أهداف العنابي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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نجح ثلاثي الوحدة البرازيلي جواو بيدرو والسوري عمر خريبين والبرتغالي فابيو مارتينز في خطف الأضواء مع العنابي في النصف الأول من الموسم الكروي 2021-2022، وبرهن الثلاثي الأجنبي أنهم الحلقة الهجومية الأقوى هذا الموسم، وشكلوا «مثلث الرعب» في كل مباريات العنابي، خصوصاً في الدوري الذي سجل الثلاثي فيه نسبة 83% من أهداف العنابي.

وأثبتت صفقات الثلاثي الذين بدأوا مشوارهم مع الوحدة هذا الموسم باستثناء عمر خريبين الذي انضم في يناير من العام الماضي أنهم أفضل صفقات العنابي من اللاعبين الأجانب منذ سنوات طويلة، وكان لهم التأثير الأكبر في نتائج الفريق في البطولات المحلية سواء في دوري أدنوك للمحترفين أم كأس صاحب السمو رئيس الدولة أم كأس الرابطة، إذ يعد الوحدة النادي الوحيد الذي لا يزال في صلب المنافسة على الألقاب المحلية الثلاثة.

ووفقاً للأرقام فإن مساهمات «مثلث الرعب» هي الأبرز مع الفريق سواء على مستوى الأهداف أم صناعة اللعب أم التسديدات والتمريرات المؤثرة، وحتى دقائق اللعب مع الفريق التي تصدرها بيدرو وخريبين بالأكثر مشاركة بـ 1143 و1031 دقيقة بالترتيب، فضلاً عن التفاهم والانسجام الذي بدأ يظهر بين الثلاثي، خصوصاً في المباريات الأخيرة لـ«أصحاب السعادة».

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وسجل اللاعبون الثلاثة 20 هدفاً من 24 أحرزها الوحدة في الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين بنسبة 83% من أهداف العنابي، وضعت الفريق كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة مع انقضاء الدور الأول، فيما ساهم اللاعبون الأجانب بشكل عام في تسجيل 32 هدفاً من إجمالي 36 أحرزها الوحدة في كل المسابقات هذا الموسم.

ويحتل جواو بيدرو المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري برصيد 8 أهداف، ويأتي خلفه عمر خريبين 7 أهداف، وفابيو مارتينز 5 أهداف، بينما سجل بقية أهداف الوحدة في المسابقة بواقع هدف واحد كل من إسماعيل مطر ومنصور الحربي وخليل إبراهيم وجواو ماركوس.

أما في كأس الرابطة فقد أحرز بيدرو 3 أهداف، وسجل عمر خريبين هدفاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة في مباراة الجزيرة الأخيرة من صناعة بيدرو.

ورغم تضارب الأدوار خصوصاً بين الثنائي بيدرو وخريبين في العديد من المباريات وفي بداية الموسم، نجح مدرب الفريق الفرنسي غريغوري في إكسابهما مزيداً من الانسجام، والذي ينتظر أن يظهر بشكل أكبر في المرحلة المقبلة في ظل الروح والرغبة الكبيرة لدى الفريق للمنافسة بقوة على ألقاب الموسم، لاسيما بعد انضمام البرتغالي أدريان سيلفا الذي يشكل إضافة مهمة ومؤثرة للوحدة وليكمل قوة الأجانب بجانب المقيمين في قلعة العنابي.

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