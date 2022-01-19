تنافس مثير في الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة العمالية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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شهدت فعاليات الأسبوع الثاني لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، التي تنظمها هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الملاعب الرياضية في منتزه الشارقة الوطني، منافسات مثيرة في 17 مباراة أقيمت في كرة القدم وكرة الطائرة والهوكي والكريكت.

حضر المنافسات سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وأشاد بمستوى منافسات البطولة التي تتواصل للعام الخامس على التوالي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكداً نجاح البطولة في التأسيس للرياضة العمالية في الإمارة.

وأضاف القصير: «حرصنا في النسخة الخامسة على رفع مستوى المنافسة بين الفرق، من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، للمشاركة في فعالياتها بهدف تعزيز ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وذلك لما للرياضة من أثر بالغ في تحسين بيئة العمل اللائق، مع الالتزام والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة في البطولات الرياضية بالدولة».

وكان قد أقيمت 8 مباريات في بطولة كرة القدم شهدت تنافساً مثيراً، ففي المجموعة الأولى، تعادل فاست مع سكينوفا بدون أهداف، وفاز الطاهر على فينيكس 13-1.

وفي المجموعة الثانية تعادل أصباغ ناشيونال مع أدميرال 1 - 1 وفاز الريس على الحجل 3 - 0 وفي المجموعة الثالثة، فاز شرطة الشارقة على النسور 2 - 0 وتعادل جوازات الشارقة مع دائرة الخدمة الاجتماعية 2 - 2

وفي المجموعة الرابعة، تعادل باستا زون مع المتحدين 1 - 1 وفاز جمعية الشارقة التعاونية على اف سي تشالينجيرز عجمان 4 - 3.

وأقيمت 5 مباريات في بطولة الكريكت، وفاز فيها شرطة الشارقة على فويجر عجمان، والشارقة الإنسانية على رويال ايفا عجمان، كما فاز بالانسحاب كل من فريق سعود للتجارة على دي تي بي اس الشارقة وفريق جمعية الشارقة التعاونية على اي اس جلوبال وفريق سبيشال 95 الشارقة على ابيركو فرايت.

وشهدت بطولة الهوكي إقامة ثلاث مباريات جرت في أجواء من القوة والندية والإثارة وأسفرت عن فوز «يو اي اي فالكونز هوكي كلوب- ريد» على فريق «شارقة تايجرز تيم اي،، وتغلب فريق شارقة تايجرز تيم ب على فريق يو اي اي فالكونز هوكي كلوب- جرين كما تعادل فريق»يو اي اي فالكونز هوكي كلوب- ريد على فريق يو اي اي فالكونز هوكي كلوب- جرين.

وأقيمت مباراة واحدة في كرة الطائرة أسفرت عن فوز فريق شرطة الشارقة على فريق ماريا للتجارة 2 - 0.

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