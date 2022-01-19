"الإمارات للتحكيم الرياضي" يستعرض تقارير المنازعات الرياضية ودورات الموفقين والمحكمين

المصدر: وام

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استعرض مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ملفات وتقارير عمل المركز خلال المرحلة الماضية، بما فيها أبرز قضايا وتقارير المنازعات الرياضية المختلفة، ومستجدات دورات الموفقين والمحكمين الجدد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر المركز في دبي برئاسة سعادة على بو جسيم، وحضور كلّ من سعادة ضرار حميد بالهول نائب رئيس المركز، وسعادة يوسف عبد الله البطران، وحمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري الأعضاء.

واطلع الحضور خلال الاجتماع على تفاصيل دورة الدفعة الثانية للموفقين والمحكمين بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتي ناقشت عددا من الموضوعات القانونية والإجرائية المهمة الخاصة بالتحكيم الرياضي وكافة مراحله، مثل مفهوم التحكيم الرياضي واختصاصاته، والرد على الدفوع بعدم الاختصاص، وطرق إثبات وإدارة الخصومة التحكيمية، والتعريف بالقانون الرياضي، ومصادر القاعدة القانونية الرياضية، والقانون الواجب التطبيق على المنازعات الرياضية، إلى جانب محاضرة الأنظمة الأساسية والتي تضمنت الميثاق الأولمبي والقواعد الدولية، والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي، والأنظمة الأساسية للاتحادات الوطنية، والقوانين الرياضية.

كما استعرض مجلس إدارة المركز مختلف التقارير الخاصة بالمنازعات الرياضية المقدمة من الأطراف المتنازعة، والتي صدرت فيها أحكام من غرف التحكيم، مع الاطلاع على تقارير المنازعات القائمة ومراحل سير العمل فيها.

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