1500 متطوع جاهزون لمونديال الأندية 2021

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تستعد إدارة برنامج المتطوعين العاملين بمونديال كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، للتصفية النهائية للمتقدمين بالتعاون مع الاتحاد الدولي (فيفا)، حيث ينتظر خلال الساعات المقبلة، أن يتم الإعلان عن اختيار عدد 1500 متطوع يمثلون أكثر من 100 جنسية، للعمل بشكل رسمي على تغطية كل أقسام البطولة، فيما يتعلق بالجمهور والإعلام والانتقالات والفنادق وغيرها.

وتستضيف العاصمة أبوظبي النسخة الخامسة من مونديال كأس العالم للأندية، بعد أن سبق لها استضافة نسخ 2009 و2010 و2017 و2018. ويعمل برنامج المتطوعين بإشراف وإدارة برنامج المارشال الإماراتي وتحت مظلة اللجنة المنظمة المحلية وبالتنسيق مع «فيفا»، وقد بدأ مسؤولو البرنامج قبل شهر في استقبال طلبات التطوع عبر منصة الإمارات للتطوع، حيث تقدم أكثر من 3000 شخص يمثلون جنسيات عدة، وبعد تصفية في ضوء مقومات المتقدمين وبالتنسيق مع الفيفا، تم الاستقرار على العدد الكافي المطلوب، حيث يجري إبلاغ المقبولين وتوزيع الأدوار تمهيداً لبدء العمل الفعلي قبل أيام من وصول الفرق.

وأكد الدكتور جاسم العامري مدير فريق المتطوعين باللجنة المنظمة، استعداد فريق العمل للمساهمة في خروج النسخة الـ18 من البطولة بصورة مشرّفة، تعكس ما وصلت إليه الإمارات من استقبال وتنظيم مبهر لكل الأحداث. وقال: كل ما يشغلنا حالياً هو خروج الحدث بصورة تليق باسم الإمارات، التي برهنت للعالم عبر كل الأحداث التي تم استضافتها وآخرها إكسبو 2020 دبي، على أن الهدف يتجاوز مجرد النجاح والرضا، وإنما ترك الأثر الطيب في نفوس كل القادمين إلى الدولة.

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