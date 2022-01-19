«الهواة».. 312 هدفاً و459 بطاقة في 104 مباريات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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عرف النصف الأول من دوري الدرجة الأولى «مرحلة الذهاب» هذا الموسم ثورة هجومية حقيقية حيث وصل متوسط التسجيل في المباراة الواحدة إلى 3 أهداف بعد أن شهدت مباريات الدور الأول تسجيل 312 هدفاً خلال 104 مباريات، ونال البرازيلي ديغو داسيلفا لقب هداف النصف الأول برصيد 14 هدفاً يليه مواطنه فينسيوس لاعب الحمرية برصيد 13 هدفاً ويأتي من خلفهما ليما الرمس برصيد 11 هدفاً.

كما عرفت البطولة عدداً غير قليل من البطاقات الملونة في دلالة على تزايد الاندفاع البدني والعنف غير القانوني حيث تم إشهار 459 بمتوسط 4.4 بطاقات خلال المباراة بينما عرف النصف الأول ظهور البطاقة الحمراء 16 مرة من أصل 459 بطاقة أشهرها قضاة الملاعب خلال 104 مباريات.

تحذير

ووجه دبا الفجيرة المتصدر ووصيفه العربي «تحذيراً» لبقية الفرق المنافسة على خطف بطاقتي الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، بعد نجاح النواخذة في التربع على قمة دوري الدرجة الأولى بعد تمسكه بلقب الشتاء المعنوي عقب انتزاعه اللقب في الجولة قبل الأخيرة من العربي، ليؤكد استحقاقه للقمة وهو يطيح حتا بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من ذهاب دوري الهواة رافعاً رصيده إلى 39 نقطة ويبرهن لاعبو دبا عزمهم على تكرار الصعود الخامس للفريق لأضواء المحترفين بعد نهاية مباريات مرحلة الإياب الحاسمة والتي سيكون الخطأ فيها ممنوعاً على كل فريق طامح لخطف إحدى البطاقتين لدوري الأضواء والشهرة، ونجح العربي في تخطي أثار الخسارة الأولى التي تعرض لها أمام دبا الفجيرة وعاد بانتصار من ملعب الفجيرة 2 - 1 رافعاً رصيده إلى 37 نقطة متمسكاً بالمركز الثاني مبتعداً بفارق 7 نقاط عن الحمرية صاحب المركز الثالث الذي اكتفى بالتعادل مع البطائح 1 - 1 رافعاً رصيده إلى 30 نقطة بينما حل البطائح خامساً برصيد 27 نقطة بفارق نقطة عن دبا الحصن.

وتقام مباريات الجولة 16 يومي 22 و23 الجاري إذ يلتقي في اليوم الأول مصفوت والحصن، مسافي وسيتي، غلف اف سي والجزيرة الحمراء ويوم الأحد المقبل تقام أربع مباريات نارية تجمع دبا الفجيرة بالبطائح، والذيد يستقبل العربي، والفجيرة في مواجهة حتا، والحمرية يلاقي الرمس.

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